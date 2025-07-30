Muğla’da kasten öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ve M.A. Milas’ın Koru Mahallesi’nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.