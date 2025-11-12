Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla’da kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde, çalışmak için gittiği tarlanın yakınlarında kaybolan 46 yaşındaki Çınar Çümen’in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 12.11.2025 07:47
  • Giriş: 12.11.2025 07:47
  • Güncelleme: 12.11.2025 09:56
Kaynak: DHA
Muğla’da kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Muğla’da çalışmak için gittiği tarlanın yakınlarında kaybolan 46 yaşındaki Çınar Çümen’in cansız bedeni bulundu.

Datça'ya bağlı Emecik Mahallesi Alavara Mevkii’nde, öğle saatlerinde ailesi ile birlikte tarlaya giden Çınar Çümen, yağmurun başlamasının ardından tarlaya yakın bir bölgede bulunan hayvanlarına bakmaya gitti.

Çümen'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ekipleri arama çalışması başlattı.

Çümen, ekiplerin çalışmalarının sonucunda akşam saatlerinde bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çümen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çümen’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol