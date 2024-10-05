Muğla’da kültür ve sanat coşkusu

Aycan KARADAĞ

Muğla'da 31'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği başladı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, şenlik ateşi coşkuyla yakıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaşın katıldığı açılışta kentin kültürel zenginliği vurgulandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şenlik boyunca Muğla’nın tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek “Bu şenlik Muğla’nın değerlerini yaşatmak ve uluslararası alanda tanıtmak için büyük bir fırsat. Arasta, Değirmendere ve Karabağlar gibi eşsiz alanlarımızda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

YENİ TÜRKÜ KONSERİ

Şenliğin ilk gününde Yeni Türkü, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, sahnede yaptığı konuşmada, şenliğin kültürel değerleri yaşatmak için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Muğla, bir dünya kenti olma yolunda ilerliyor ve bu şenlik, kentimizin kültürel zenginliğini dünya ile paylaşmak için önemli bir adım” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Konser sonunda Köksal ve Aras, Derya Köroğlu ve ekibine Muğla Bacası ve nazar boncuğu hediye etti.