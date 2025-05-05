Muğla’da motorlu araç sayısı 727 bin 632’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Mart ayı Motorlu Kara Araçları Taşıtları istatistiğine göre, Muğla’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 727 bin 632 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 ayı itibari ile Muğla’daki motorlu kara araçları sayısı istatistiklerini yayımladı.

2025 yılı Mart ayı sonu itibari ile Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla’da 291 bin 264 ile en fazla motorlu araç olarak Motosiklet yer alıyor.

Muğla’daki motorlu araç sayılarına göre otomobil 269 bin 023, Minibüs 10 bin 688, Otobüs 4 bin 173, Kamyonet 95 bin 181, Kamyon 12 bin 536, Motosiklet 291 bin 263, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 429 ve traktör sayısı da 42 bin 434 olarak gerçekleşti.