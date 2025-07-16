Muğla’da motosiklet yoğunluğu dikkat çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Mayıs ayı verilerine göre, Muğla’daki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 735 bin 707’ye ulaştı. Araç sayısındaki artış dikkat çekerken, motosikletlerin kentteki toplam araçlar içindeki payı da öne çıktı.



Muğla genelinde toplam 295 bin 929 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu belirtilirken, bu sayı ile kent nüfusuna oranla neredeyse her dört kişiden biri motosiklet sahibi konumunda. Bu durum, Muğla’yı Türkiye genelinde motosiklet yoğunluğu bakımından öne çıkan iller arasında üst sıralara taşıyor.



Araç türlerine göre dağılım şu şekilde: Otomobil: 271 bin 320, Minibüs: 10 bin 771, Otobüs: 4 bin 210, Kamyonet: 95 bin 832, Kamyon: 12 bin 578, Motosiklet: 295 bin 929, Traktör: 42 bin 590, Özel amaçlı araçlar: 2 bin 477 olduğu belirlendi.