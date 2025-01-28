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Muğla’da nitelikli yağma suçundan aranan kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 13:36
  • Giriş: 28.01.2025 13:36
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:36
Kaynak: İHA
Muğla’da nitelikli yağma suçundan aranan kişi tutuklandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan nitelikli yapma suçundan aranan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında çalışmalar kapsamında, ’nitelikli yağma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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