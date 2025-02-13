Muğla’da öğrencilere YKS ücreti desteği

21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. 2025 YKS başvuruları 3 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilerin ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretini ödeyecek.

Öğrenciler için büyük önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretini karşılayacak. YKS desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi numarası 444 48 01’i arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Sosyal ve ekonomik olarak vatandaşların yanında olmak için projeler ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öğrencilerden emeklilere, annelerden ihtiyaç sahiplerine kadar herkese destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Aras, “Ülkemizde vatandaşlarımızın birinci gündem maddesi ne yazık ki ekonomi yani geçim derdidir. Alım gücünün her geçen gün düştüğü günümüzde sosyal desteklerle vatandaşlarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizden emeklilerimize, annelerimizden engellilerimize herkese ulaşan destekleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2025 bütçemizde sosyal desteklerimizi 50 Milyon TL’den 160 Milyon TL’ye çıkardık. YKS’ye girecek, sosyal yardım alan öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Sınav ücretleri de enflasyon ve zamlardan etkilenerek son üç yılda yaklaşık yüzde 300 arttı. Öğrencilerimizin geleceği için büyük bir adım olan üniversite sınavlarında bir nebze olsun onların yanında olmak istiyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerimize çok güveniyoruz” dedi.