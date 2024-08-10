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Muğla’da orman yangını

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. 18.00 sıralarında meydana gelen yangına ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor.

Güncel
  • 10.08.2024 18:48
  • Giriş: 10.08.2024 18:48
  • Güncelleme: 10.08.2024 18:52
Kaynak: İHA
Muğla’da orman yangını
İHA

Muğla’da ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Marmaris-Datça yolu Balıkaşıran mevkiindeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek verdi.

Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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