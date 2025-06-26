Muğla’da orman yangınlarına karşı yeni tedbirler açıklandı

Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Muğla’nın 50 noktasındaki ormanlık alanlara 25 Haziran 2025-31 Ekim2025 tarihleri arasında girişin yasaklandığı açıkladı. Belirlenen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasak. Komisyon kararına göre, vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yaparak yararlanabilecekler.

Yangın söndürme tüpü bulundurulacak

Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar bırakılması yasaklandı. Orman içi ve kenarında tadilat ve yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmalar Oksi-Asetilen Kaynağı, Elektrot Art Kaynağı vb. kaynak işlemleri sırasında yanlarında en az 2 adet 12 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda.

Anız, bağ bahçe bitki örtüsü yakılması yasaklandı

Orman Yasasının 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Bu mahallelerde kırsal alanda, balya makinesi ve hasat makinesi ile çalışma yapan araçların yanında en az 2 tonluk su tankeri bulundurması ve 12 kg’lık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur. Bunun denetimi Kaymakamlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, kolluk kuvvetler ve muhtarlıklar tarafından sağlanacak.

Ormana yakın işletmeler önlem alacak

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar. Orman ile parsel sınırları içerisinde yanıcı maddeleri temizleyerek mineral toprağı açığa çıkartmak suretiyle koruma bandı oluşturulacak. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yerine getirilecek.

Kolluk kuvvetlerinin devriye sistemi ekin bir şekilde uygulanacak

Belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde, kullanılan alan içerisinde orman sınırı ile arasına koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklar. Orman İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Belediye Zabıta Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecek.

Havai fişek ve dilek balonu yasaklandı

Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Bunun denetimi Kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve muhtarlıklar tarafından sağlanacak.

Orman sahilinde uzun süreli tekne bağlanması denetlenecek

Orman sahilindeki limanlarda (marinalarda) izinli bağlamalar dışında uzun süreli ve izinsiz bağlamalarla ilgili kontrol ve gerekli işlemler Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacak. Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaklanırken, yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine yapılabilecek.