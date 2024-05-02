Muğla’da ring seferi 1 TL

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması 1 Mayıs itibariyle başladı.

BİRGÜN EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Kötekli – Kampüs - Yeniköy - Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücretini 7 TL’den 1 TL’ye düşürdü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan üniversite ring hattının 1 TL’ye düşürülmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrenciler ring seferlerini gün içinde birkaç kez kullanmak zorunda kaldıklarını, bu uygulamanın bütçelerine destek olacağını belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlke Varol öğrenciye yapılan her desteğin geleceğe yapılan katkı olacağını, öğrenciler için daha güzel fırsatlar yaratılması gerektiğini söyledi ve uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğrencileri de fakültelerinin yukarıda olduğunu, gün içinde ring seferlerini birkaç kez kullandıklarını, 1 TL ile ancak sakız alınabildiğini söyledi ve bu indirimin bütçelerine de destek olacağını belirtti.

MUTTAŞ Toplu Ulaşım Birim Sorumlusu Engin Dural 1 Mayıs itibarı ile başlayan uygulamadan öğrencilerin çok memnun olduğunu belirtti ve 13 araçla ring seferlerin devam edeceğini belirtti.

Engin Dural, şunları söyledi: “1-48 kampüs ring Tıp Fakültesi güzergahında 10 araçla toplu taşıma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca kampüs içerisinde görev alan 3 aracımızda ring, toplu taşıma seferlerine devam ediyor. Öğrencilerimiz için ring seferleri 1 Mayıs’tan itibaren 1 TL oldu ve olumlu dönüşler aldık.”