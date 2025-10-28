Giriş / Abone Ol
Muğla’da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 28.10.2025 17:22
  • Giriş: 28.10.2025 17:22
  • Güncelleme: 28.10.2025 17:23
Kaynak: DHA
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. (DHA)

