Muğla’da sahte dolar operasyonu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte dolar piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde piyasaya sahte dolar sürüleceği ihbarını değerlendirerek, şüpheliyi takibe aldı.

Piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.