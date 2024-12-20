Muğla’da sakız ağaçları için protokol

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında sakız ağacı üretimi için protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye Karakeçililer Mahallesi’nde 7 bin 251 metre arazi üzerine diktiği 198 adet sakız ağacından oluşan deneme bahçesi kooperatif ile ortak kullanılacak ve Karaçulha Hali’ndeki Büyükşehir’e ait bina üretim tesisi haline getirilecek. Sakız ağaçları damla sakızı elde edilmesi için kullanılacak. Ayrıca protokol kapsamında ekoturizm geliştirilecek, bölge halkı ve kooperatifçilik desteklenecek. Bölgede sakız ağacı dikiminin yaygınlaştırılması için tanıtım, eğitim gibi çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında kooperatif, Fethiye yerel tohumlarından elde edilen ürünlerin paketlenerek depolanmasını, stok oluşturulmasını ve bu sayede piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden ürünlerini daha ucuz fiyata tüketiciyle buluşturulmasını sağlayacak. Taşınmaz içerisindeki bazı bölümler kooperatif ortakları ve üreticiler için eğitim odası olarak kullanılacak.

Protokol töreninde konuşan S.S Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Fikret Ünal, “Fethiye’mizde yok olmak üzere olan ürünü yeniden bizimle buluşturan Başkan Aras’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Fethiye’yi sakız bahçesi ile buluşturdu. Fethiye civarında sakız ağaçlarını yetiştirilmesine ile bölgemize yeni bir ekonomik katkı sağlanmış olacak” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’da 41 kooperatifi güç birliği çatısı altında olduğunu belirterek “Bundan öncede kooperatiflerimiz ile çeşitli çalışmalar yaptık. Örgütlü üretim günümüzde artık bir zorunluluk haline geldi. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Biz bunun için yaklaşık 41 kooperatifi güç birliği çatısı altında toplamış ve desteklemiş durumdayız. Üretim bizim ülkemiz için stratejik bir konu. Eğer üreticiler üretmez, ürettiği ile katma değer sağlamaz ise bu sefer başka ülkelerin etkisinde kalıyoruz. Bu da bağımsızlığın kaybolduğu anlamına geliyor. Tarım birinci önceliklidir. Çünkü tarımsal üretimi olmayan, dışa bağımlı olan ülkeler bağımsızlıklarını da kaybeder. Biz bugün bu çalışmaları yaparken günümüz ekonomik koşullarında çok zor durumda olan halkımızın da aslında ülke ekonomisine, kent ekonomisine ve kendi ev ekonomisine katkı yapmasını hedefliyoruz” diye konuştu

Aras şunları söyledi: “Sakız aslında bizim Ege kıyılarımızın bitkisidir. Ama mübadele esnasında daha çok Sakız Adası'na doğru taşındı. Yabani sakız bitkisi aslında bizim buranın endemik bir türü. İklimimiz ve coğrafyamız da sakız üretimine çok uygun. Sakız katma değerli bir bitki. O yüzden sakızla ilgili bundan sonra da çalışma yapacak olan diğer kooperatiflere destek olmaya da her zaman hazırız.”