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Muğla’da sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 12:56
  • Giriş: 12.12.2023 12:56
  • Güncelleme: 12.12.2023 12:56
Kaynak: İHA
Muğla’da sis etkili oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece 0-2, gündüz ise 10-11 derece seyrettiği Muğla’da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde ve Muğla-Aydın karayolunda sisli hava hakim oldu.

Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşarken, Menteşe şehir içi ve Muğla- Aydın karayolunda araç sürücüleri zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

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