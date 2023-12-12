Muğla’da sis etkili oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının gece 0-2, gündüz ise 10-11 derece seyrettiği Muğla’da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde ve Muğla-Aydın karayolunda sisli hava hakim oldu.

Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşarken, Menteşe şehir içi ve Muğla- Aydın karayolunda araç sürücüleri zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.