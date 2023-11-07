Muğla’da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.



Hava sıcaklığının düşmesi sebebi ile Muğla’da sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle zaman zaman ulaşımda zorluk çekti.

Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.