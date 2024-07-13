Muğla’da son 9 günde 20 yıldırım yangını meydana geldi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 gün içerisinde Muğla’da 20 yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi.

Güncel 13.07.2024 20:13 Giriş: 13.07.2024 20:13

Güncelleme: 13.07.2024 20:17 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA