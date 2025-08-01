Muğla’da ücretsiz HPV aşısı başvuruları başladı

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının artış göstermesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rahim ağzı kanserine karşı koruyucu ücretsiz HPV aşı uygulaması başlatıldı.

Başvuru koşullarını taşıyan HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların, gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden destek alabilir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal belediyecilikte vatandaş odaklı projelere öncelik verdiklerini söyledi ve HPV Aşısı ile kanser vakaları için toplumsal farkındalık da yaratmak istediklerini belirtti. Başkan Aras; “Yerel yönetimler olarak birçok hizmeti hayata geçirirken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor, onların sağlığını için de çalışmalar yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından önemli olan, sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var. HPV Aşısı’da bunlardan biri. Bu konuda farkındalık yaratmak, son yıllarda bu rahatsızlık nedeni ile artan kanser vakalarının da önüne geçmek için ücretsiz HPV Aşısı uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati ve mutluluğu bizim önceliğimizdir” dedi.