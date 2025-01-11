Muğla’da yağışlar etkisini arttıracak



Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden sağanak yağışların 12.01.2025 Pazar günü öğleden sonra etkisinini artırarak Muğla il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), sahil kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzga gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.