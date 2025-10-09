Muğla’da yaklaşık 600 bin yavru balık öldü

Muğla’da, baraj sularının kesilmesi nedeniyle Dalaman Çayı üzerinde faaliyet gösteren alabalık çiftliğindeki binlerce yavru balık öldü.

Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı'nın kapakları, hafta sonu etkili olan yağışların ardından olası taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince kapatıldı.

Barajdan bir süre su salınımı yapılmaması, çay üzerinde bulunan balık çiftliğinde su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Su seviyesiyle birlikte oksijen miktarının da azalması sonucu çiftlikteki balıklar kısa sürede hayatını kaybetti.

"ZAMANINDA SU AKIŞI SAĞLANMADI"

Markan Su Ürünleri İşletmesi sahibi Mehmet Ali Rakanoğlu, 2008'den beri sürdürdükleri işlerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"5 Ekim Pazar günü oksijen eksikliğinden dolayı balıkların öldüğünü fark ettik. Hemen yetkililerle irtibata geçtik, kalan balıkları kurtarabilmek için çare aradık ama sonuç alamadık. Çok kısa sürede tüm balıklarımız telef oldu. DSİ yetkililerinden baraj kapaklarının yeniden açılmasını istedik, ancak sesimizi duyuramadık. İletişim eksikliği nedeniyle tüm balıklarımızı kaybettik."