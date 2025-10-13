Muğla’da yeni huzurevi inşaatı başladı

(MUĞLA) - Deprem riski nedeniyle yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi’nin yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılıyor. Proje tamamlandığında merkez, modern donanımı ve sosyal alanlarıyla yaşlı bireylere güvenli ve konforlu bir yaşam sunacak.

Muğla’da depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı yapılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nin yerine yapılan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, müşahade alanı ve gündüzlü bakım ünitesi yer alacak. Tesiste ayrıca dinlenme odaları, grup çalışma alanları, spor salonu, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber bölümleri, çamaşırhane ve açık aktivite alanları bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi Hüseyin Erdem Yenice, projeye ilişkin olarak, "Üç ana bloktan oluşacak yapı, 2 bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilecek. Yapının taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare. Ayrıca peyzaj alanı içerisinde, misafirlerimizin dinlenebileceği ve gezebileceği avlumuz tasarlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yaş almış vatandaşlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirterek, "Bizleri bugünlere getiren, bu kentin taşına toprağına emeğini katan büyüklerimize minnet borçluyuz. Onlar, geçmişimizi hatırlatan, bize yol gösteren çınarlarımız. Mevcut huzurevimizin koşullarını öğrendiğimiz anda, onların daha iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalara başladık.

Yeni huzurevimiz, sadece bir bina değil; sevgiyle, saygıyla, güvenle örülmüş bir yuva olacak. Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm görmek, içlerinin huzurla dolduğunu bilmek bizim için her şeyden daha kıymetli. Bu proje tamamlandığında, Muğla’nın kalbinde yaş almış vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı, kendilerini değerli hissedecekleri bir yuva ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.