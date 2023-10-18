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Muğla’da yıldırım kaynaklı yangın

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 15:49
  • Giriş: 18.10.2023 15:49
  • Güncelleme: 18.10.2023 15:50
Kaynak: İHA
Muğla’da yıldırım kaynaklı yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın arazöz ekipleri sevk edildi. 

Arazöz ekipleri ormanlık alanda başlayan yangına zamanında müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Orman yangın ekipleri yanan sahada soğutma çalışması yaptı. 

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