Muğla’da yollara rekor yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve planlanan projelerle birlikte Muğla, ulaşım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 481 milyon 781 bin TL maliyetle il genelinde 180 bin metre yeni yol ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladı. Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Menteşe, Fethiye, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde 1 milyar 396 milyon 496 bin 615 TL maliyetle başlatılan 100 bin metre uzunluğundaki yol yapım çalışmaları ise etaplar halinde devam ediyor.

TOPLAM YATIRIM 2 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine 154 milyon 252 bin 640 TL tutarında malzeme desteği sağladı. Yeni yol imalatları, yol bakım ve onarımları, devam eden yol projeleri, sanat yapıları ve ilçe belediyelerine verilen malzeme yardımlarıyla birlikte 2025 yılında toplam 2 milyar 86 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2026 yılında, il genelinde 4 milyar 150 milyon TL maliyetle 521 bin 520 metre yol çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılan ve planlanan yatırımlarla birlikte Muğla’da, kent içi ve kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

MUĞLA’NIN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yatırımlarının yalnızca ulaşımı değil, Muğla’nın turizm gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. Aras, “Biz Muğla’mızı merkez–kırsal ayrımı yapmadan, herkes için eşit yaşam koşullarına sahip bir kent olarak görüyoruz. Yol yatırımlarımızı da bu anlayış ile yürütüyoruz. Muğla, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Bu nedenle yol yatırımlarımızı sadece bugünün ihtiyaçları için değil, turizmin sürdürülebilir geleceği için de hayata geçiriyoruz” dedi.

Muğla’nın dört bir yanında sürdürülen çalışmaların, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade eden Başkan Aras, “Çocuklarımızın okula, üreticimizin tarlasına, esnafımızın işine, vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal hizmetlere güvenle ulaşabilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Aras, eşit hizmet anlayışının altını çizerek şunları söyledi: “Kaynaklarımızı adil, planlı ve kamu yararını gözeterek kullanıyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının Muğla’sında daha güvenli, erişilebilir ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefimizin parçasıdır.”