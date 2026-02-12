Muğla’daki çimento fabrikası için mahkeme karar verdi

Muğla Menteşe’de Kızılçam Ormanları’nın ortasına planlanan çimento fabrikasıyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat 2025 tarihinde imar planını iptal etti. Ancak mahkeme, Büyükşehir’in iptal kararını hukuka aykırı bularak iptal etti ve usul eksikliklerine dikkat çekti. Belediye, mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı ve fabrikanın çevresel etkilerine karşı tüm adımların takipçisi olacaklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde planlanan çimento fabrikasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin çimento fabrikası amaçlı nazım imar planını iptal eden kararının mahkeme tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Şubat 2025 tarihli ve 75 sayılı kararıyla iptal edilen, Bayır Mahallesi’nde bulunan 56, 57, 58, 817’den 829’a kadar olan parselleri kapsayan “Sanayi Tesis Alanı (Çimento Fabrikası)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin açılan dava, Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemenin 21 Ocak 2026 tarihli kararında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin planı iptal etme yetkisi bulunduğunu kabul etmekle birlikte, iptal sürecinde usul eksiklikleri bulunduğuna hükmetti. Kararda; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmadığı, yeterli analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı, iptalin kamu yararına dayandığını ortaya koyan teknik ve nesnel gerekçelerin yer aldığı bir plan raporunun hazırlanmadığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, iptal kararının yalnızca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hazırlanan önerge ve buna dayalı aynı tarihli komisyon kararı doğrultusunda alındığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin iptal kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu mahkeme kararına itiraz edileceği ve karar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.