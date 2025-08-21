Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı: 1 hektarlık alan zarar gördü
Muğla’nın Yatağan ilçesi Gökbel mevkiinde kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Yatağan’ın Gökbel mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.