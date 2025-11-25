Muğla’nın 19 milyar TL’lik bütçesi kabul edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi, 19 milyar 972 milyon TL olarak belirlenip oy birliğiyle kabul edildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi ve teklif meclis üyelerinin ortak kararıyla onaylandı.

Aras, hazırlanan bütçenin Muğla’nın öncelikli ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “Yatırımların başarısı, zamanında ve yerinde uygulanmasıyla ölçülecektir. Tüm yatırımlarımızı kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacağız.”

Bütçe planlamasının, ilçe belediyeleri, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda; mahallelerin aciliyet durumları ile Muğla’nın öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını ifade eden Aras, “Bütçeler, kentin geleceğinin planlanması açısından büyük önem taşır” dedi.

Aras, 19 milyar 972 milyon TL olarak belirlenen 2026 bütçesinin, yerel yönetim yatırımlarının yanı sıra merkezi hükümetin çalışmalarıyla da eşgüdüm içinde yürütüleceğini belirtti. Yatırımların spordan sanata, altyapıdan tarıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını ve tüm kalemlerin ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini vurguladı.

Konuşmasında bütçenin uygulanma sürecinin önemine dikkat çeken Aras, daire başkanlıklarına bütçenin doğru zamanda, doğru planlamayla ve şeffaf bir şekilde kullanılmasına yönelik talimat verdi. Yatırımların kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını belirten Başkan Aras, şunları söyledi:“ Yatırımların başarısı, zamanında ve yerinde uygulanmasıyla ölçülecektir. Bütçenin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

SU VE ATIKSU TARİFELERİNDE ÖNEMLİ İNDİRİMLER

Bütçe görüşmelerinde Aras, su ve atıksu fiyatlarında artış yapılmadığını duyurarak önemli bir indirime imza attıklarını belirtti. Aras, yalnızca yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) eksi oranında bir artış yapıldığını, bunun haricinde atıksuda kullandığı atıksu tarifesinde yüzde 50 indirim uygulandığını açıkladı.

Aras, köyden mahalleye veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde uygulanan atıksu tarifesinde yapılan yeni düzenlemeye de dikkat çekti. Eski uygulamada bu yerlerde merkezde uygulanan tarifenin yüzde 50'sinin uygulandığını hatırlatarak, yapılan yeni çalışma ile bu tarifenin artık merkez tarifenin dörtte biri civarında uygulanacağını belirtti. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla da indirimler yapıldığı ifade edildi.