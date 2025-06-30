Muğla’nın düğün lezzetleri kültürleri kaynaştırdı

Muğla’da 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Ticaret Borsası destekleriyle, Slow Food Muğla Topluluğu tarafından organize edildi. Festival; Tarihi Arasta, Kurşunlu Camii Meydanı, Yağcılar Hanı ve Zahire Pazarı gibi Muğla'nın kültürel dokusunu yansıtan alanlarda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, Slow Food International Aşçı Dayanışması Yunanistan grubundan Chrysanthi Tsekme ve Georgios Volanakis, Slow Food Türkiye Aşçı Dayanışması’ndan Sefa Birinci ve Ali Ronay, Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şef Onur Arslan ile Almanya’nın Sindelfingen kentinden Şef Yusuf Aslan Almanya’ya özgü tatlar sundu. Rodos’tan Stergakis Georgios Michail, Zervou Chrysafina ve Paraskeva Anastasia Michalia ise Rodos mutfağına ait geleneksel lezzetlerle katılımcıların damaklarına hitap etti.

Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda kurulan ‘Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı’ ile başlayan 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali, Yağcılar İşhanı'ndaki ‘çuval kapma yarışması’ ile devam etti. Festivalde, vatandaşlara Muğla’nın geleneksel düğün yemekleri ikram edildi. Etkinlikler kapsamında yemek workshopları, çocuk tiyatrosu, keşkek partisi, damat evi, kız evi, kortej yürüyüşü ve dans gösterileri yapıldı. Festival, Ege konseriyle sona erdi.

“FESTİVALİN ULUSLARARASI OLMASI MUĞLA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali’ne Almanya adına katıldım. Almanların ‘Alman Çöreğini’ yapıyorum. Berliner diye geçiyor. Hazırladıktan sonra burada vatandaşlarımıza dağıtacağız. Festivalin uluslararası olması Muğla açısından çok önemli. Festivalin Muğla’nın tanıtımına çok katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Muğla Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Milli Şef Timur Kocabıçak, “Bu sene 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali her geçen yıl büyüyerek yol alıyor. Katılımcı sayısı sürekli artıyor. Bu tarz festivaller Muğla kültürünün tanıtılmasında önemli bir rol üstleniyor. Geleneksel kültür maalesef dış etkilerden dolayı yavaş yavaş unutuluyor. Bizim bunları unutturmamamız lazım. Düğün yemekleri bizim için çok değerli. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Festivalde stant açan üretici Günay Karataş, “Birçok ilçeden gelip standımızı ziyaret ettiler. Standımızda ki her şeyi kendi emeğimle yaptım. Muğlamızın meşhur yemeklerini hazırladım” diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali kapsamında birçok etkinlik düzenledik. Seçtiğimiz mekanlar bizim için anlamlı yerler. Geçmişten bugüne birbiriyle ilişkili mekanları kullandık. Yerel değerlerimizi bilmeliyiz. Doğayla uyum içinde yaşamı, kültürümüzü sürdürebilmek çok kıymetlidir. Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali yalnızca bir yemek etkinliği değil; aynı zamanda geçmişimizi hatırlamanın, kültürümüzü yaşatmanın ve geleceğe aktarmanın bir yoludur” şeklinde konuştu.

“GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın zenginliğini, çok sesliliğini ve hoşgörüsünü 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali aracılığıyla herkese göstermekten büyük mutluluk duyuyorum. Muğla’mız kültür mirasıdır. Düğün yemeklerimiz, kültürel kimliğimizin önemli bir parçası. Her bir tabakta geleneğimiz, emeğimiz ve paylaşma var. Festivali daha da büyüterek gelenekten geleceğe uzanan bir köprü kurmaya devam edeceğiz. Festivale uluslararası katılımın her geçen yıl artması, Muğla'nın lezzetleriyle olduğu kadar kültürel değerleriyle de ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Kültürümüze sahip çıkan emeği geçen tüm kurumlarımıza, yerel üreticilerimize, kıymetli şeflerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.