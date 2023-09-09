Muğla’nın iç kesimlerine yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın iç kesimlerine başka merkez Menteşe ilçesi olmak üzere yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla’nın iç kesimlerinde yarın (10.09.2023) öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile kuzey ve doğu

ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması

gerekmektedir" denildi.