Muğla’nın kıyı kesimlerine yağış uyarısı
Kaynak: İHA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (26.02.2024 Pazartesi) Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.