Muğla’nın kıyı kesimlerine yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (26.02.2024 Pazartesi) Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.