Muğla’nın kıyıları ranta teslim

Muğla, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve ekolojik zenginlikleriyle Türkiye’nin en değerli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak son yıllarda büyük şirketlerin enerji, turizm ve yapılaşma projeleri bölgenin ekosistemini tehdit ediyor.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralı’nın kömür madeni sahasını genişletmesi, Bodrum Cennetkoy’da arkeolojik sit alanına turizm tesisi inşa etmesi, Marmaris İçmeler’de mahkeme kararlarına rağmen süren inşaatlar ve Fethiye Göcek Ayten Koyu’nda planlanan yat limanı projesi, bölgedeki doğa koruma mücadelesini zorlaştırıyor. Bu projeler, halkın ve bilim insanlarının uyarılarına rağmen ilerlemeye devam ediyor, doğal kaynakların tahribatı ise her geçen gün artıyor.

Milas’ta bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santralı’nın sahibi Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki olan YK Enerji, santralına güneş enerjisi santralı eklemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, projeye çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verdi. Ancak bu adım, Akbelen Ormanı’ndaki kömür madeni sahasını genişleterek ekolojik yıkıma yol açan şirketin çevresel tahribatını örtbas etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Halk, Muğla’daki kıyı talanına karşı sık sık eylemler yapıyor. (Fotoğraflar: BirGün)

ARKEOLOJİK ALANA İNŞAAT

Cengiz Holding’in turistik tesis ve lüks rezidans projesinin ardından, şimdi de Hattat Holding, Bodrum Gölköy Cennetkoy’da harekete geçti. Üçüncü derece arkeolojik sit ve ikinci derece doğal sit alanında kalan proje için Bakanlık, ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararı verdi. 109 oda ve 280 yatak kapasiteli bir turizm konaklama tesisi için 57 dönümlük alana inşa edilmesi planlanan projenin maliyetinin 720 milyon 621 bin TL olarak planlandı. Fethiye’nin Göcek Mahallesi Ayten Koyu’nda ise doğal sit alanı statüsüne rağmen yat limanı yapılmak isteniyor. Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited şirketi (MUÇEV) tarafından Ege Marina Turizm A.Ş’ye 33 yıllığına kiralanan alan için yeni imar planı hazırlandı. Bakanlık, proje kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı oluşturdu ve askıya çıkardı.

Ayten Koyu, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve üçüncü derece doğal sit alanı statüsünde. Projenin ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen yat limanına 46 yat bağlanması planlandı.

HUKUKA RAĞMEN SÜRÜYOR

Marmaris İçmeler’de Sinpaş Kızılbük GYO tarafından inşa edilmekte olan proje, mahkeme kararlarına ve mühürlemelere rağmen devam ediyor. Mahkeme, projeye verilen ruhsatları iptal etmişken, Marmaris Belediyesi de inşaatı durdurmaya yönelik kararlar almış olsa da, inşaat tüm bu hukuki engellere rağmen sürdürülüyor. Bölge halkı ise mücadelesini sürdürüyor.