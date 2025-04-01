Muğla’nın sahil kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın sahil kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 02.04.2025 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Muğla’nın sahil kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı ve kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.