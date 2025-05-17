Muğla’nın sessiz güzelliği

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesi’nde boş bırakılan bir tarlayı tamamen gelincikler kapladı, görenler tablo gibi olan tarlaya hayranlıkla baktılar.

Türkiye’de turizmden üretime kadar birçok alanda ön plana çıkan şehirlerinden Muğla’da baharla birlikte doğa canlandı. Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesi’nde de geçen yıl ekilen bu sene ise nadasa bırakılan yaklaşık 1 dönümlük bir tarlada gelincikler çıktı. Tüm tarlayı kaplayan gelincikler izlemesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Tarlanın Dokuzçam Mahalle merkezinde bir noktada olması, çevreyi gezmeye gelenlerin de dikkatini çekti.