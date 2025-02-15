Muğla’nın yerel tohum dağıtımı 21 milyona ulaşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yerel Tohum, Ulusal Güç” sloganıyla 2016 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 19 milyon tohum dağıtıldı. 2025 yılında dağıtılacak 2 milyon tohumla bu sayı 21 milyona ulaşacak. Proje tüm Türkiye’de yerel tohum farkındalığı oluşturmak için yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, bugüne kadar 980 farklı yerel tohumu üreticiden alıp test ederek koruma altına aldı. Büyükşehir, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda 2 milyon yerel tohumu yurttaşlara ulaştırmayı amaçlıyor.

Ücretsiz tohum almak isteyen yurttaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak veya Şubat ayı içerisinde Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek tohumlardan alabilecekler.

Muğla genelinde üreticiler ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tohum projesine büyük ilgi gösteriyor. Projeden faydalanan vatandaşlar, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul’dan Marmaris’e göç ederek Marmaris’te yaşayan Seda Düzgün, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Büyük bir bahçemiz var, orada bitkiler, sebzeler, meyve ağaçlarımız var. 4 yıldır ata tohumları ile ürünler yetiştirdik. Bu uygulamayı çok sevdim. Pazara gittiğimizde soruyoruz, hangisi yerel tohum diye, bizlerin de bilinçlenmesini sağlayan çok güzel bir uygulama. Ata tohumlarına sahip çıkmak ve kolay erişebilmek çok önemli. Bu anlamda bizleri yerel tohumlarla buluşturduğu için Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederim.” dedi.

“BU TOHUMLAR NESİLDEN NESİLE AKTARILMALI”

Ata tohumlarının korunmasının önemine değinen Ercan Avcı ise “Bu tohumların nesilden nesile aktarılması bizi çok memnun ediyor. Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını çok isterim.” dedi. Kavaklıdere’den tohum almak için merkeze geldiğini belirten Recep Uysal, “Her yıl yerel tohumlarımı buradan temin ediyorum. Ayrıca adaçayı ve lavanta yetiştiriyorum. Ürettiğim lavantaları Büyükşehir Belediyesi’nin distilasyon merkezinde sıktırıyorum. Bize bu hizmetleri sunduğu için Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederim.” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Görevlisi Ahmet Babacık, yerel tohumların bilimsel süreçlerden geçtiğini belirterek şunları kaydetti: “Yerel Tohum Merkezimizde 980 çeşit yerel tohum himaye ediliyor. 2024 yılı üretim planlaması kapsamında 120 çeşit yerel tohum ekimi gerçekleştirdik. Dağıtım öncesinde, tüm tohumlarımızı laboratuvar testlerinden geçirerek analizlerini yapıyoruz.”

“ATA TOHUMLARI TARIMSAL BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATIDIR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ata tohumlarının korunmasının tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını vurguladı: “Ata tohumları, geçmişten günümüze gelen en kıymetli tarımsal miraslarımızdan biridir. Onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarımsal bağımsızlığımızın da teminatıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, doğanın bize sunduğu bu değerli mirası yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına bu yıl 2 milyon yerel tohum dağıtıyoruz. Amacımız, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek, ata tohumlarımızın yok olmasını önlemek ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Geleneksel tarımı teşvik ederek, doğal ve sağlıklı üretimi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yerel Tohum Merkezimizde, bugüne kadar 980 farklı tohum çeşidini koruma altına alarak üretime kazandırdık ve halkımıza ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Tarımsal mirasımıza sahip çıkan tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya kenti Muğlamızda yerel tohumumuzun, toprağımızın kıymetini bilerek üreten köylümüze destek olmaya, tarıma destek vermeye devam edeceğiz.”