Muğla’nın yüksek kesimleri, bu yıl kar görmedi

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkii geçen yıl bu dönemlerde karlı iken, bu sene kar yağışı olmayışı vatandaşları endişelendiriyor.



Geçen senelerde Muğla merkezde yaşayan vatandaşlar Yılanlı bölgesine kartopu oynamak için ve burada aileleri ile mangal yakıp karın keyfini çıkarırken, bu sene Yılanlı bölgesine kar yağışı olmadı. İklim şartlarının değişmesi ve kuraklık sebebi ile kar görmeyen bölgede bahar havası yaşanıyor.

Muğla’da yaşayan Batuhan Yıldız "2021 yılın aralık ayından beri Muğla’da yaşıyorum. Muğla’ya ilk geldiğim zaman Menteşeye bile kar yağmıştı. Menteşe buraya göre biraz alçakta kalıyor. Biz arkadaşlarımızla gelip burada kartopu falan oynardık, kardan adam yapardık, mangalda sucuk ekmeğimizi yapar yerdik. Ama bu sene gördüğünüz üzerine ne kar var, ne bir şey maalesef bu sene kurak geçiyor. Biz normalde 4 mevsimi yaşayan bir ildik şuanda 2 mevsimi zor görüyoruz. Muğla biliyorsunuz yangın bölgesi bu yaz nasıl geçecek çok merak ediyorum, çokta korkuyorum açıkçası. Ülkemizde bu sene kuraklık mevcut. Dünya genelinde de bir kuraklık mevcut küresel ısınma diye bir gerçek var sonumuz nasıl olacak bilmiyorum ”dedi.



Buse Saraç ise "Burası bizim normalde kar görmek için geldiğimiz bir alandı. Zaten Muğla biliyorsunuz çok kar alan bir bölge değil bizim de kar görmek için geldiğimiz bir alandı burası. Burada ateş yaktığınız zaman kışın gerçekten çok güzel oluyor. Yazın sahilde piknik güzel kışında karda piknik çok güzel oluyor. Sadece tabi ki eğlence içinde söylemiyorum. Ayrıca ürünler içinde çok önemli ama bu yıl kurak geçiyor. Geçen yıl ne güzel çıktığımız zaman burada karımız vardı, kar görüyorduk, oynuyorduk burada. Ama bu sene geldik görüyoruz, şu mevsimdeyiz, şu aydayız. Hala kar yok, üstüne birde cemre düştü. Bu saatten sonra kar görmemizde çok zor. Muğla yazında çok yağış alan bir yer değil seneye nasıl olacak bilemiyorum” dedi.