Muğlaspor 10 günlük Afyonkarahisar kampını tamamladı

Afyonkarahisar kampını tamamlayan Muğlaspor’u kaldıkları otelde ziyaret eden Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç 10 günlük çalışma hakkında bilgi aldı.



Şampiyonluk yolunda futbolculara güveninin tam olduğunu belirten Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Kamp boyunca gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ederim" dedi.

Muğlaspor futbolcuları Başkan Kıyanç’a kampın kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek, şampiyonluk yolunda kendilerine duyulan güveni boşa çıkartmamak için ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını ifade ettiler.



Kamp otelinde gerçekleşen toplantıda Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, İdari As Başkanı Op. Dr. Şadi Ballı, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan’da hazır bulundu.