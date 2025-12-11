Muğlaspor 6'da 6 peşinde

MUĞLA, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesisinde şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek 5'te 5 yapıp zirve yarışında iddialı duruma gelen Muğlaspor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Sıralamada 32 puanla 2'nci basamakta yer alan Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz de düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Zor bir maça çıkacağız. Biz kendi işimize odaklanıp galibiyet serisine devam edeceğiz" dedi. Ligde fikstür bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelenmişti.

