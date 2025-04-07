Muğlaspor avantajı kullanamadı

MUĞLA, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Muğlaspor gol bile yemeden üst üste 9 galibiyetle 2'nci Lig'e çok yaklaştıktan sonra son iki maçtaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı. Beykoz İshaklıspor'a hafta içindeki erteleme maçında 3-2 yenilen Muğla ekibi dün de Uşakspor deplasmanından golsüz eşitlikle döndü.

Muğlaspor bitime 3 maç kala 55 puanla liderliğini korurken, haftaya ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alacak takipçisi Balıkesirspor ise 52 puana ulaşıp farkı 3'e indirdi. Rakibinden ikili averajı iyi olan yeşil-beyazlılar, Kelkit Hürriyetspor, Silivrispor (D) ve Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacağı son 3 maçta hata yapmayıp şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

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