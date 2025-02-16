Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0

MUĞLA, (DHA) - 3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Balıkesirspor deplasmanda takipçisi Muğlaspor'a 2-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 86'ncı dakikasında sahneye çıkan Mehmet Eksik, Muğlaspor'u öne geçirdi: 1-0. Yeşil-beyazlılar 89'uncu dakikada Tugay Adamcıl'ın golüyle iyice rahatladı: 2-0. Bu sonuçla Muğlaspor zirve yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. İki takım da 39 puanla zirve yarışında yer aldı. Balıkesirspor averajla liderliğini sürdürürken, Muğlaspor da şampiyonluk yolunda umut tazeledi.