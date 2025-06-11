Muğlaspor'da kongre günü

MUĞLA, (DHA)-YENİ sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak. Toplantıda yönetim mali ve idari olarak ibraya sunularak ardından yeni yönetim seçilecek. Son 2 sezonda üst üste 2 şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e çıkan yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Bir süredir güçlü bir yönetim oluşturmak için temaslarını sürdüren Kıyanç, dün yönetim kurulu üyeleriyle seçim öncesi bir araya geldi.