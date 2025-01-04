Muğlaspor'dan forvet takviyesi

Sezonun ilk yarısında kiralık olarak 2'nci Lig ekibi Elazığspor'da görev yapan Muhammet, 12 lig maçında 391 dakika oynayıp 1 gol kaydetti.

Başakşehir formasıyla Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde tecrübe yaşayan Muhammet kariyerinde Boluspor, Turgutluspor, Kütahyaspor, Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'da da oynadı.

İmza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Muğlaspor ara transferde daha önce orta saha oyuncusu Harun Atalay, sol kanat Muhammet Enes Gök ve santrfor Yasin Uzunoğlu ile anlaşmıştı.