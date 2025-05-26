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Muğlaspor efsanesiyle buluştu

Ajans Haberleri
  • 26.05.2025 14:19
  • Giriş: 26.05.2025 14:19
  • Güncelleme: 26.05.2025 14:19
Kaynak: DHA
Muğlaspor efsanesiyle buluştu

MUĞLA, (DHA)

2'nci Lig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor, kariyerinin ilk yıllarında kulüpte forma giydikten sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Rıdvan Dilmen'le buluştu. Başkan Menaf Kıyanç, Rıdvan Dilmen ile İstanbul'da bir araya geldi. Rıdvan Dilmen ile kulübün geleceği ile ilgili istişarelerde bulunan Menaf Kıyanç, Muğlaspor'a gösterdiği ilgiden dolayı Dilmen'e teşekkürlerini iletti. Muğlaspor'u üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı kutlayan Rıdvan Dilmen, ziyareti için Başkan Menaf Kıyanç'a teşekkür etti ve 2'nci Lig'de başarılar diledi.

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