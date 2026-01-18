Muğlaspor galibiyetle başladı

MUĞLA, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Geçen haftayı BAY geçiren yeşil-beyazlılar 3 maçlık kazanamama serisine son verdi. Kritik bir galibiyete imza atan Muğlaspor 41 puana yükselerek yarıştaki iddiasını sürdürdü. Teknik direktör Besim Durmuş, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Tüm takımı kutluyorum. Seri yakalayıp zirve yarışındaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)