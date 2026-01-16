Muğlaspor iç sahada Ankaraspor'a karşı

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay takım olarak geçiren Muğlaspor, yarın evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Son 3 maçını berabere tamamlayıp zirvenin 5 puan gerisine düşen 38 puana sahip 3'üncü Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, ikinci devreye galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Zorlu bir yarışın kendilerini beklediğini belirten Durmuş, "Geçen hafta maç yapmadık. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürdük. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.