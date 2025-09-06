Muğlaspor ilk maçına Bodrum’da çıkıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Muğlaspor , ligin ilk iç saha karşılaşmasını kendi stadındaki çalışmalar nedeniyle Bodrum Şehir Stadı’nda oynayacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’de Beykoz Anadolu Spor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Muğlaspor taraftar grupları da hazırlıklarını tamamladı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevdamızın gördüğü Bodrum’a hareket ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmamak için bütün taraftarları Bodrum Şehir Stadı’na davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.