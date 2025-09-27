Muğlaspor, İnegölspor'a misafir olacak

İZMİR,(DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bucaspor 1928 ve Kepezspor maçlarını kazanarak zirve yarışına ortak olan Muğlaspor yarın 6'ncı hafta karşılaşmasında İnegölspor'un rakibi olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çiftçi'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz İnegölspor da üst sıralarda yer alıyor. Biz seriyi sürdürüp zirveye iyice yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.