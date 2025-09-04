Giriş / Abone Ol
Muğlaspor kupada ter attı

  • 04.09.2025 14:34
  • Giriş: 04.09.2025 14:34
  • Güncelleme: 04.09.2025 14:34
Kaynak: DHA
MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kendisi için sezonun ilk maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti. Muğla ekibi, kupa ilk turda Alanya 1221 FK'yı deplasmanda Cengiz Ötkün, Çağrı Fedai ve Yasin Uzunoğlu'nun kaydettiği gollerle 3-0 yenerek tur atladı. Muğlaspor ligde pazar günü Beykoz Anadoluspor'u stadındaki tribün inşaatı çalışmaları sürdüğü için Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak.

