Muğlaspor, kupada tur atladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Alanya 1221 Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.

Muğlaspor, Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda, 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 11. dakikada Cengiz Ötkün’ün attığı gol ile 1-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Muğlaspor, 56. dakikada Çağrı Fedayi, 88. dakikada da Yasin Uzunoğlu’nun attığı gollerle sahadan 3-0’lık galip ayrıldı.