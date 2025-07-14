Muğlaspor, orta sahasına taze kan

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak 68 Aksarayspor forması giyen deneyimli ön libero Abdurrahman Canlı ile sözleşme imzaladı.



28 yaşındaki futbolcunun transferi, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Törene İdari Asbaşkan Durmuş Ali Öztürk ile Bölge Sorumlusu Hüseyin Özcan da katıldı. Profesyonel kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Abdurrahman Canlı, bugüne kadar Sakaryaspor, Tarsus İdmanyurdu, 24 Erzincanspor, Hatayspor, Bodrum FK, Adanaspor, Boluspor, İskenderunspor ve 68 Aksarayspor gibi birçok kulüpte forma giydi. Orta sahadaki çalışkanlığı ve oyun zekasıyla dikkat çeken Canlı, kariyerinde toplam 239 resmi maçta görev alarak 12 gol kaydetti.

Muğlaspor’un hedefleri beni heyecanlandırıyor"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahman Canlı, Muğlaspor’un köklü bir kulüp olduğunu vurgulayarak "Burası köklü ve hedefi olan bir camia. Muğlaspor formasını giymek benim için büyük bir heyecan. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak, takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımızın desteğiyle birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.



Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise "Muğlaspor ailesine katılan Abdurrahman Canlı’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formayla sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.