Muğlaspor son 3 maçta beraberliğe abone oldu

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalıp devreye 2'nci sırada girdi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la (D) golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Kastamonuspor'la da yenişemedi. Şampiyonluk yarışında 3 maçta 6 puan bırakan Muğlaspor, 42 puana sahip liderliği devralan Batman Petrolspor'un 4 puan gerisine düştü.

7 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Muğlaspor, 7 maç sonra kalesinde gol gördü. Ankaragücü, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Altınordu ve Karacabey Belediyespor'u 1-0, Batman Petrolspor'u da 2-0 yenen yeşil-beyazlılar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Kastamonuspor maçında 10'uncu dakikada 1-0 öne geçen Ege temsilcisi, 63'üncü dakikada topu ağlarında gördü. Teknik direktör Besim Durmuş, beraberlik serisini bozamadıklarını belirterek, "İkinci yarıda yarış devam edecek. Maçlar daha zorlu geçecek. Biz de çok çalışıp zirve mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

