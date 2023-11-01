Muğlaspor, tecrübeli ismi kadrosuna kattı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekiplerinden Muğlaspor, Zonguldak Kömürspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz’ı renklerine bağladı.



Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Futbol Direktörü Ozan Özkan’ın katıldığı törenle Muğlaspor’a imza atan Savaş Yılmaz, Muğlaspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.



Muğlaspor’un güçlü ve deneyimli bir kadrosu olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu camiayı hak ettiği üst liglere taşımak için takım arkadaşlarımla beraber elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız” dedi.

Milli takımın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Savaş Yılmaz, futbola Zeytinburnuspor altyapısında başladı.

Zeytinburnuspor formasıyla profesyonelliğe imza atan Yılmaz, sonrasında Kayserispor ve Samsunspor formaları altında Süper Lig’de mücadele etti.

Samsunspor sonrası 1. Lig ekibi Boluspor’da oynayan ve ardından 1461 Trabzon’a transfer olan Yılmaz, Manisaspor, Adana Demirspor, Nevşehir Belediyespor, Sarıyer, Sakaryaspor ve Zonguldak Kömürspor formalarını giydi.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 317 müsabakaya çıkan Savaş Yılmaz, U-21 Avrupa Şampiyonası’nda Milli formayı terletti.

Orta saha ve ön liberoda görev alan Savaş, 14 gol kaydetti.