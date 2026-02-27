Muğlaspor tekrar çıkışa geçecek

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalıp liderliği Batman Petrolspor'a devreden 57 puana sahip 2'nci sıradaki Muğlaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı 24Erzincanspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İskenderunspor karşısında yaşanan puan kaybını telafi edeceklerini belirten teknik direktör Besim Durmuş değerlendirmelerde bulundu. İskenderunspor maçında şanssız olduklarını belirten Drumuş, "Taraftarımızı üzdük, mahcubuz. Çok üzücü bir beraberlik aldık. Şimdi bunu telafi etmek için, yüzde 100 kazanmak için Erzincan'a gidiyoruz" dedi.

Kadrodaki eksikler hakkında bilgi veren Besim Durmuş, cezalı oyuncuların dönmesiyle elinin güçlendiğini söyledi. Sarı kart cezaları sona eren Abdurrahman Canlı ve Fatih Somuncu'nun takıma katıldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Takımda sadece cezası devam eden Sedat Şahintürk bu hafta görev alamayacak. Gayet iyiyiz. İki sarı kart cezalımız vardı, onlar da geri geldi. Sadece Sedat cezalı. Onun dışında sorunumuz yok. Enerjimiz yüksek. Kazanıp yeniden zirveye sahip olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

